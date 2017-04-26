Веснина обыграла Касаткину на турнире в Штутгарте
Российская теннисистка Елена Веснина пробилась во второй круг турнира WTA, который проходит в немецком Штутгарте.
Сегодня Веснина в двух партиях нанесла поражение молодой соотечественнице Дарье Касаткиной - 7:6 (7:2), 6:2.
Матч продолжался 1 час и 40 минут. Веснина выполнила четыре подачи навылет и допустила одну двойную ошибку.
Во втором раунде соперницей Елены станет испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро.
Напомним, на турнире в Штутгарте сегодня проведет свой стартовый матч Мария Шарапова, вернувшаяся в тур после дисквалификации. Она сразится с итальянкой Робертой Винчи.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA
Категория «Премьер». Покрытие - грунт
Призовой фонд - 710 900 долларов США
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Веснина Е. (Россия) - Касаткина Д. (Россия) - 7:6, 6:2
Место и дата
26 апреля 13:00, , Онлайн-трансляция