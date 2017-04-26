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Россия лишена золотой медали ЧМ-2013 в женской эстафете 4 по 400 метров

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

ИААФ объявила о лишении сборной России золотой медали чемпионата мира 2013 года в женской эстафете 4 по 400 метров из-за положительной допинг-пробы бегуньи Антонины Кривошапки.

Также Кривошапка лишена бронзы чемпионата мира 2013 года в беге на дистанции 400 метров. Ранее за применение допинга ИААФ дисквалифицировала Крипошапку на два года (с 7 сентября 2016 года по 6 сентября 2018 года).

Напомним, чемпионат мира-2013 прошел 10-18 августа в Москве. Дисквалификация Кривошапки и аннулирование ее результатов привели к тому, что сборная России лишилась первого места в общекомандном зачете по итогам первенства.

ВФЛА по-прежнему не восстановлена в правах в рамках IAAF, и отдельные российские спортсмены получили возможность участвовать в международных стартах под нейтральным флагом.

Павел Колобков: Выступать под нейтральным флагом – неправильно


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