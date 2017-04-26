Россия лишена золотой медали ЧМ-2013 в женской эстафете 4 по 400 метров

Также Кривошапка лишена бронзы чемпионата мира 2013 года в беге на дистанции 400 метров. Ранее за применение допинга ИААФ дисквалифицировала Крипошапку на два года (с 7 сентября 2016 года по 6 сентября 2018 года).



Напомним, чемпионат мира-2013 прошел 10-18 августа в Москве. Дисквалификация Кривошапки и аннулирование ее результатов привели к тому, что сборная России лишилась первого места в общекомандном зачете по итогам первенства.

ВФЛА по-прежнему не восстановлена в правах в рамках IAAF, и отдельные российские спортсмены получили возможность участвовать в международных стартах под нейтральным флагом.