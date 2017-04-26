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«Монако» хочет заменить Мбаппе форвардом «Барселоны»

Источник:  Газета.RuКомментарии

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на France Football, форвард «Барселоны» Пако Алькасер может перебраться в чемпионат Франции.

Согласно источнику, игроком каталонского клуба интересуется «Монако», который готовится к отъезду Килиана Мбаппе. 

Напомним, Алькасер перешел в «Барселону» минувшим летом из «Валенсии». За это время испанец провел во всех турнирах 24 матча, забил пять голов и три голевые передачи.

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