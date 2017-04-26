«Монако» хочет заменить Мбаппе форвардом «Барселоны»
Как сообщает Газета.ru со ссылкой на France Football, форвард «Барселоны» Пако Алькасер может перебраться в чемпионат Франции.
Согласно источнику, игроком каталонского клуба интересуется «Монако», который готовится к отъезду Килиана Мбаппе.
Напомним, Алькасер перешел в «Барселону» минувшим летом из «Валенсии». За это время испанец провел во всех турнирах 24 матча, забил пять голов и три голевые передачи.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически