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Сердар Таски: Спасибо болельщикам «Спартака» за фантастическую поддержку

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник московского «Спратака» Сердар Таски оставил запись на своей странице в Instagram после победы над «Уралом» в 24-м туре РФПЛ (1:0).

«Важные три очка! Нам нужно работать и стремиться к своей цели! Следующая важная игра – в воскресенье. Спасибо все болельщикам «Спартака» за фантастическую поддержку», – написал защитник, выложив следующее фото:

Отметим, что в следующем матче команда Массимо Карреры проведет московское дерби против ЦСКА. Игра состоится 30 апреля на домашней арене армейцев.

Матч

Спартак - Урал - 1:0 (1:0)

Голы

Фернандо 23 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Ещенко, Джикия, Комбаров, Таски, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов (Тигиев, 88), Попов (Ананидзе, 70), Мельгарехо

Урал: Заболотный, Динга (Манучарян, 46), Табидзе, Балажиц, Данцев, Павленко, Димитров (Ломакин, 82), Коробов (Серченков, 77), Кулаков, Лунгу, Ильин

Предупреждения:

Попов, 51 - Балажиц, 74

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

25 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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