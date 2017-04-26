Сердар Таски: Спасибо болельщикам «Спартака» за фантастическую поддержку
Защитник московского «Спратака» Сердар Таски оставил запись на своей странице в Instagram после победы над «Уралом» в 24-м туре РФПЛ (1:0).
«Важные три очка! Нам нужно работать и стремиться к своей цели! Следующая важная игра – в воскресенье. Спасибо все болельщикам «Спартака» за фантастическую поддержку», – написал защитник, выложив следующее фото:
Important 3 points! We need to work focused. On sunday is the next very important game. Thanks to our fans for the fantastic support in the stadium. Три важных очка. Остаемся собранными. В воскресенье следующий важный поединок. Благодарю наших болельщиков за идеальную поддержку на стадионе! @fcsm_official #spartakmoscow
Отметим, что в следующем матче команда Массимо Карреры проведет московское дерби против ЦСКА. Игра состоится 30 апреля на домашней арене армейцев.
Матч
Голы
Фернандо 23 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Джикия, Комбаров, Таски, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов (Тигиев, 88), Попов (Ананидзе, 70), Мельгарехо
Урал: Заболотный, Динга (Манучарян, 46), Табидзе, Балажиц, Данцев, Павленко, Димитров (Ломакин, 82), Коробов (Серченков, 77), Кулаков, Лунгу, Ильин
Предупреждения:
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
25 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция