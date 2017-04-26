Сердар Таски: Спасибо болельщикам «Спартака» за фантастическую поддержку

Защитник московского «Спратака» Сердар Таски оставил запись на своей странице в Instagram после победы над «Уралом» в 24-м туре РФПЛ (1:0).

«Важные три очка! Нам нужно работать и стремиться к своей цели! Следующая важная игра – в воскресенье. Спасибо все болельщикам «Спартака» за фантастическую поддержку», – написал защитник, выложив следующее фото:

Отметим, что в следующем матче команда Массимо Карреры проведет московское дерби против ЦСКА. Игра состоится 30 апреля на домашней арене армейцев.