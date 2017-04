Хавбек «Бернли» дисквалифицирован на 18 месяцев за ставки на спорт

Как сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии, полузащитник «Бернли» Джои Бартон дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение правил организации, запрещающих действующим футболистам делать ставки на спорт.

Midfielder @Joey7Barton has been suspended from all football activity after admitting an FA misconduct charge: https://t.co/reUbzOTn78