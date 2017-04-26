Хавбек «Бернли» дисквалифицирован на 18 месяцев за ставки на спорт

Как сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии, полузащитник «Бернли» Джои Бартон дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение правил организации, запрещающих действующим футболистам делать ставки на спорт.

Midfielder @Joey7Barton has been suspended from all football activity after admitting an FA misconduct charge: https://t.co/reUbzOTn78 — The FA (@FA) 26 апреля 2017 г.

Отмечается, что в период с 2006 по 2016 год Бартон сделал 1260 ставок на футбольные матчи, выступая при этом за английские клубы. Сам полузащитник полностью признал свою вину, однако, клуб намерен обжаловать это решение.

Добавим, что во время выступлений за шотландский «Рейнджерс» игрок уже отбывал дисквалификацию за увлечение беттингом. В Шотландии полузащитник сознался в совершении 44 ставок на футбольные матчи. При этом, Бартон не делал ставок на игры «Рейнджерс». Тогда срок дисквалификации составил один матч.

В «Бернли» 34-летний игрок вернулся в декабре прошлого года и с тех пор провел 14 матчей и забил один гол.