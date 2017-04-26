Сборная России сыграет на квалификации к Overwatch World Cup 2017

Россия вошла в список 32 стран, которые примут участие в квалификации к Overwatch World Cup 2017.



Игрокам предстоит сформировать национальные комитеты, в которые войдут три эксперта, задача которых — составлять рекомендации по составу участников на всех этапах игр, включая финал. Комитетам предстоит определять составы команд, учитывая уровень взаимодействия игроков, мастерство игры за тех или иных героев, а также прошлые успехи.



В ходе отборочных игр участникам предстоит сражаться в группах из восьми команд за право участия в финальном этапе Overwatch World Cup 2017, который пройдет на выставке BlizzCon 2017 с 3 по 4 ноября.



Напомним, что в 2016 году в финале Overwatch World Cup сборная России уступила представителям Южной Кореи со счетом 0:4.