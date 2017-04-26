Футболисты «Ростова» и Курбан Бердыев посетили строящуюся домашнюю арену

Футболисты и тренеры «Ростова», а также Курбан Бердыев 26 апреля посетили строящийся стадион «Ростов Арена», на котором пройдут матчи чемпионата мира 2018 года.

«Ростов Арена» примет четыре матча группового раунда чемпионата мира и одну игру 1/8 финала. Ожидается, что стадион будет сдан в эксплуатацию в декабре 2017 года.

Так сейчас выглядит стадион pic.twitter.com/sUkWxuNoQh — Football Club Rostov (@rostovfc) 26 апреля 2017 г.

В данный момент «Ростов» занимает пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ.