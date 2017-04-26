«Оренбург» – «Зенит». Джорджевич и Шатов в стартовом составе гостей
Тренерский штаб «Зенита» объявил состав на матч 25-го тура РФПЛ против «Оренбурга».
Стартовый состав: Лунев, Жирков, Нету, Иванович, Смольников, Цаллагов, Хави Гарсия, Жулиано, Данни, Джорджевич, Шатов.
Запасные: Лодыгин, Рудаков, Новосельцев, Чернов, Анюков, Ломбертс, Юсупов, Маурисио, Эрнани, Молло, Мак, Кержаков.
Напомним, матч пройдет 26 апреля в Оренбурге и начнется в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
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