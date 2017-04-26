Андрей Кириленко: ЦСКА приучил своих болельщиков к выходам в «Финал четырех»
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал выход московского ЦСКА в «Финал четырех» Евролиги.
Накануне российский клуб нанес поражение «Басконии» со счетом 90:88. При этом, армейцы выиграли серию со счетом 3-0.
«Поздравляю армейцев с победой, за долгие годы они приучили всех к выходам в «Финал четырех». Поэтому любой другой результат команды в Евролиге неприемлем. Но сейчас начинается самое интересное – лотерея «Финала четырех», тем более, что, судя по всему, в полуфинале предстоит сыграть с одним из самых непримиримых соперников – с «Олимпиакосом». Желаю ЦСКА удачи и обязательно буду болеть за нашу команду», – цитирует Кириленко ТАСС.
Матч
Место и дата
25 апреля 22:00, Фернандо Буэза, Онлайн-трансляция
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