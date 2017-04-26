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Ализе Корне: Надеюсь, Шарапова не получит wild card на «Ролан Гаррос»

Источник:  L'EquipeКомментарии

Французская теннисистка Ализе Корне полагает, что Мария Шарапова не должна участвовать в Открытом чемпионате Франции-2017.

- Я считаю позором, что WTA продвигает теннисистку, которая сдала положительный допинг-тест. Это нормально, что люди говорят о ней, она признанная чемпионка, но так явно рекламировать ее — явный перебор. Надеюсь, президент федерации тенниса Франции Бернард Гьюдичелли будет стойким в своих принципах и не предложит ей wild card на «Ролан Гаррос».

Спортсменка, уличенная в применении допинга, должна все начинать сначала, как и другие, и сама заработать свое место на каждом соревновании. Не стоит разворачивать перед ней красную ковровую дорожку. Да, теннис в первую очередь сейчас является бизнесом, но с моральной точки зрения это неправильно, - заявила Корне.

Ранее сообщалось, что организаторы «Ролан Гаррос» намерены предоставить Шараповой wild card не в основную сетку турнира, а в квалификацию.

А сегодня пресс-служба турнира заявила о том, что окончательный вердикт будет вынесен и объявлен 16 мая.

Открытый чемпионат Франции пройдет на грунтовых кортах Парижа с 23 мая по 10 июня.

Мария Шарапова отбыла 15-месячную дисквалификацию за применение мельдония. Сегодня она проведет первый официальный матч после возвращения в WTA-тур. На турнире в Штутгарте россиянка сразится с Робертой Винчи из Италии.

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