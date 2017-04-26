Брюс Кэссиди утвержден в качестве главного тренера «Бостона»

Брюс Кэссиди официально стал главным тренером команды НХЛ «Бостон Брюинз».

Кэссиди вошел в тренерский штаб «Медведей» в начале текущего сезона. В феврале 51-летний специалист стал исполняющим обязанности главного тренера после отставки Клода Жюльена (впоследствии возглавившего «Монреаль»). С 2008 по 2016 год Кэссиди работал в «Провиденсе» (фарм клуб «Брюинз», играющий в АХЛ). Ранее он возглавлял «Вашингтон» и занимал должность ассистента главного тренера «Чикаго».

В нынешнем сезоне «Бостон» занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил «Оттаве» (2-4).