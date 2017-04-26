Пол Штясны: В серии с «Нэшвиллом» нас ждет серьезный вызов

Нападающий «Сент-Луиса» Пол Штясны поделился ожиданиями от предстоящей серии второго раунда Кубка Стэнли против «Нэшвилл Предаторз».



- Они здорово играют в средней зоне, не дают пространства раскатиться с шайбой. Иногда придется быть терпеливым, пробрасывать шайбу мимо них и самому за нею гнаться. В обороне они тоже действуют компактно. Они всегда были хорошей командой, в особенности дома. В Bridgestone Arena всегда тяжело играть. Интересно, но атмосфера к соперникам там враждебная. Впрочем, в плей-офф любой матч на выезде - тяжелое испытание. Нас ждет серьезный вызов, - приводит слова нападающего «Блюз» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в первом раунде плей-офф «Сент-Луис» переиграл «Миннесоту» (4-1), а «Нэшвилл» одолел «Чикаго» (4-0).

Добавим, что первый матч серии пройдет в Сент-Луисе 27 апреля. Встреча начнется в 3:00 по московскому времени.



