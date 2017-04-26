Букмекеры считают, что «Барселона» легко разгромит «Осасуну»

Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 34-го тура чемпионата Испании, в которой «Барселона» примет «Осасуну».

По мнению экспертов, хозяева поля одержат победу с крупным счетом.

Коэффициент на то, что каталонский клуб забьет больше трех мячей, составляет всего 1,43, тогда как противоположный исход идет за 2,65.

Поставить на то, что гости ни разу не поразят ворота соперника, можно за 1,13.

Игра начнется сегодня в 20:30 мск.