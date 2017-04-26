Эден Азар: Я просто хочу завоевать трофей в конце сезона
Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал свою игру против «Саутгемптона» (4:2) в рамках 34-го тура АПЛ.
- Я не беспокоюсь по поводу того, сколько я забиваю мячей. Статистика меня не волнует.
Если мои голы помогают команде выиграть матч, это важно. Я просто хочу завоевать трофей в конце сезона. Если я смогу забить еще несколько голов в этом сезоне, это будет здорово.
Я доволен тем, как провожу матчи, своим движением и всем остальным. Несколько недель назад я сказал, что моя игровая форма во многом схожа с той, что была два года назад, когда мы выиграли чемпионат, - передает слова нападающего официальный сайт «Челси».
Напомним, что «Челси», набрав 78 очков, лидирует в чемпионате Англии, опережая идущий вторым «Тоттенхэм» на 7 очков. Азар в матче против «Саутгемптона» забил свой 15-й гол в нынешнем сезоне АПЛ и установил новый личный рекорд по этому показателю.
Матч
Челси - Саутгемптон - 4:2 (2:1)
Голы
Азар 6 (1:0). Ромеу 25 (1:1). Кэйхилл 45 (2:1). Коста 54 (3:1). Коста 89 (4:1). Бертран 90 (4:2).
Состав
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо, Луиз, Кэйхилл, Канте, Мозес (Терри, 86), Фабрегас (Педро, 77), Матич, Азар (Виллиан, 90), Коста
Саутгемптон: Форстер, Бертран, Стивенс, Соареш, Йосида, Дэвис, Уорд-Проуз (Лонг, 82), Буфал (Рэдмонд, 68), Тадич, Ромеу, Габбьядини (Родригес, 86)
Предупреждения:
Канте, 40; Фабрегас, 49 - Ромеу, 60; Тадич, 73
Судья:
Ли Мэйсон (Англия)
Место и дата
25 апреля 21:45, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция