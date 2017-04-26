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Эден Азар: Я просто хочу завоевать трофей в конце сезона

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал свою игру против «Саутгемптона» (4:2) в рамках 34-го тура АПЛ.

- Я не беспокоюсь по поводу того, сколько я забиваю мячей. Статистика меня не волнует.

Если мои голы помогают команде выиграть матч, это важно. Я просто хочу завоевать трофей в конце сезона. Если я смогу забить еще несколько голов в этом сезоне, это будет здорово.

Я доволен тем, как провожу матчи, своим движением и всем остальным. Несколько недель назад я сказал, что моя игровая форма во многом схожа с той, что была два года назад, когда мы выиграли чемпионат, - передает слова нападающего официальный сайт «Челси».

Напомним, что «Челси», набрав 78 очков, лидирует в чемпионате Англии, опережая идущий вторым «Тоттенхэм» на 7 очков. Азар в матче против «Саутгемптона» забил свой 15-й гол в нынешнем сезоне АПЛ и установил новый личный рекорд по этому показателю.

Матч

Челси - Саутгемптон - 4:2 (2:1)

Голы

Азар 6 (1:0). Ромеу 25 (1:1). Кэйхилл 45 (2:1). Коста 54 (3:1). Коста 89 (4:1). Бертран 90 (4:2).

Состав

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо, Луиз, Кэйхилл, Канте, Мозес (Терри, 86), Фабрегас (Педро, 77), Матич, Азар (Виллиан, 90), Коста

Саутгемптон: Форстер, Бертран, Стивенс, Соареш, Йосида, Дэвис, Уорд-Проуз (Лонг, 82), Буфал (Рэдмонд, 68), Тадич, Ромеу, Габбьядини (Родригес, 86)

Предупреждения:

Канте, 40; Фабрегас, 49 - Ромеу, 60; Тадич, 73

Судья:

Ли Мэйсон (Англия)

Место и дата

25 апреля 21:45, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция

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