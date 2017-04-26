Хенк тен Кате отказался возглавить сборную Голландии

Главный тренер «Аль-Джазиры» Хенк тен Кате отказался от работы с национальной командой Голландии.

- Мне предложили пост главного тренера сборной в понедельник вечером. Но в итоге я решил отказаться. Конечно, принять такую ответственную работу было бы очень ответственно и почетно. Я уверен, что у сборной есть все шансы попасть на чемпионат мира. Я ценю, что мою кандидатуру поддержали, и желаю удачи в поисках нового тренера, – рассказал тен Кате.

Напомним, прежний наставник сборной Голландии Данни Блинд был уволен за неудовлетворительные результаты в конце марта.

Тен Кате ранее возглавлял «Аякс» и входил в тренерские штабы «Челси» и «Барселоны».

По данным голландских СМИ, главным претендентом на пост главного тренера сборной страны теперь является немец Рогер Шмидт, ранее работавший с леверкузенским «Байером».

