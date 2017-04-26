Эден Азар: Мы хорошенько отдохнем перед игрой перед игрой с «Эвертоном»
Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча против «Эвертона» в рамках 35-го тура английской премьер-лиги.
- Они очень хорошо играют, у них отличная команда, в их составе выступает лучший бомбардир чемпионата. Посмотрим, как сложится матч. Мы хорошенько отдохнем перед игрой и, надеюсь, продолжим свое продвижение по турнирной таблице до финиша сезона в статусе лидеров, - передает слова нападающего официальный сайт «Челси».
Напомним, что Встреча пройдет 30 апреля на поле стадиона «Гудисон Парк».
«Челси», набрав 78 очков, лидирует в чемпионате Англии, опережая идущий вторым «Тоттенхэм» на 7 очков. «Эвертон», имея в активе 58 очков, занимает шестое место в турниной таблице.
- Они очень хорошо играют, у них отличная команда, в их составе выступает лучший бомбардир чемпионата. Посмотрим, как сложится матч. Мы хорошенько отдохнем перед игрой и, надеюсь, продолжим свое продвижение по турнирной таблице до финиша сезона в статусе лидеров, - передает слова нападающего официальный сайт «Челси».
Напомним, что Встреча пройдет 30 апреля на поле стадиона «Гудисон Парк».
«Челси», набрав 78 очков, лидирует в чемпионате Англии, опережая идущий вторым «Тоттенхэм» на 7 очков. «Эвертон», имея в активе 58 очков, занимает шестое место в турниной таблице.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически