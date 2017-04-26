Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург0 : 1Зенит
Футбол  Арсенал Тула- : -Крылья Советов
Теннис  Шарапова- : -Винчи
Футбол  Рубин- : -Терек
Футбол  ЦСКА- : -Локомотив
Футбол  Бавария- : -Боруссия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Погба не сыграет с «Манчестер Сити»

Источник:  ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пропустит встречу 26-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити», сообщил на предматчевой пресс-конференции главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью.

Команде также не смогут помочь травмированные Златан Ибрагимович, Маркос Рохо, Хуан Мата, Крис Смоллинг и Фил Джонс.

В то же время, по словам Моуринью, в строй вернулись Антонио Валенсия и Андер Эррера, которые будут готовы сыграть в четверг.

Матч

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед

Место и дата

27 апреля 22:00, Этихад, Текстовая трансляция



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гари Кэйхилл: Мы можем посмотреть матч «Тоттенхэма», зная, что сделали свою работуЭден Азар: Мы хорошенько отдохнем перед игрой перед игрой с «Эвертоном»Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча против «Эвертона» в рамках 35-го тура английской премьер-лиги.Эден Азар: Я просто хочу завоевать трофей в конце сезонаПолузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал свою игру против «Саутгемптона» (4:2) в рамках 34-го тура АПЛ.Когда в Англии как в России. «Ньюкасл» и «Вест Хэм» замешаны в коррупцииКогда в Англии как в России. «Ньюкасл» и «Вест Хэм» замешаны в коррупцииО связи клубов с коррупцией – в материале «Советского спорта».Хавбек «Бернли» дисквалифицирован на 18 месяцев за ставки на спортКак сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии, полузащитник «Бернли» Джои Бартон дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение правил организации, запрещающих действующим футболистам делать ставки на спорт.Антонио Валенсия: Болельщиков ждет настоящий спектакль, мы готовы к дербиАнтонио Валенсия: Болельщиков ждет настоящий спектакль, мы готовы к дербиЗащитник «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия дал интервью клубной пресс-службе в преддверии дерби против «Манчестер Сити».Президент «Наполи»: «Челси» предлагал за Кулибали 55 млн евроПрезидент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что минувшим летом «Челси» по инициативе Антонио Конте пытался приобрести защитника Калиду Кулибали.Ибрагимович завершает карьеру из-за травмы. Или нет? Главный вопрос весныИбрагимович завершает карьеру из-за травмы. Или нет? Главный вопрос весныЗлатан получил тяжелую травму: «МЮ» отменил его новый контракт, вместо борьбы за ЛЧ в двух турнирах Ибра улетел в Америку. Это конец?Маркус Рэшфорд: Очень хотим, чтобы Ибрагимович остался в «Манчестер Юнайтед»Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал о влиянии Златана Ибрагимовича на свою карьеру, отметив, что игроки «красных дьяволов» хотят, чтобы шведский нападающий остался в команде.Бастиан Швайнштайгер: Решение перейти из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед» было правильнымПолузащитник «Чикаго Файр», бывший капитан сборной Германии Бастиан Швайнштайгер не жалеет о том, что в 2015 году перешел из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед».Хамес вновь повздорил с Зиданом и собирается перейти в «Манчестер Юнайтед»Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес принял решение перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Don Balon.Моуринью хочет, чтобы «Реал» включил в сделку по Де Хеа Альваро МоратуГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью хочет воспользоваться трансфером Давида Де Хеа в мадридский «Реал».Спаллетти стал главным претендентом на пост наставника «Интера»Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти может перебраться в Милан по окончании сезона. Об этом сообщает Football Italia.Арсен Венгер: «Арсенал» не продаст Санчеса в английский клуб, это точноГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался о ситуации полузащитника «пушкарей» Алексиса Санчеса.«МЮ» собирается потратить на трансферы 170 млн фунтовРуководство «Манчестер Юнайтед» грядущим летом планирует выделить порядка 170 млн фунтов на усиление состава. Об этом сообщает Independent.«Тоттенхэм» не собирается отпускать Алдервейрелда и готов повысить ему зарплатуРуководство и тренерский штаб «Тоттенхэма» довольны выступлением защитника Тоби Алдервейрелда.Зидан считает, что «Реалу» не нужен АзарПолузащитник «Челси» Эден Азар может остаться в лондонском клубе. Об этом сообщает издание Marca.ЦСКА в «Финале четырех», победный дубль Диего Косты и поражение «Атлетико». Главные новости утраЦСКА в «Финале четырех», победный дубль Диего Косты и поражение «Атлетико». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.Арсен Венгер: Попадание в четверку реально, но мы должны выдать идеальную сериюГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер – о шансах команды на попадание в первую четверку по итогам сезона.Клод Пюэль: Для нас важно закончить сезон в верхней половине таблицыГлавный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль прокомментировал поражение от «Челси» (2:4) в матче 34-го тура чемпионата Англии.
Футбол
Хенк тен Кате отказался возглавить сборную Голландии
Футбол
Эден Азар: Я просто хочу завоевать трофей в конце сезона
Футбол
Букмекеры считают, что «Барселона» легко разгромит «Осасуну»
Хоккей
Брюс Кэссиди утвержден в качестве главного тренера «Бостона»
все новости
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Поль Погба
Поль Погбавсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости