Погба не сыграет с «Манчестер Сити»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пропустит встречу 26-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити», сообщил на предматчевой пресс-конференции главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью.
Команде также не смогут помочь травмированные Златан Ибрагимович, Маркос Рохо, Хуан Мата, Крис Смоллинг и Фил Джонс.
В то же время, по словам Моуринью, в строй вернулись Антонио Валенсия и Андер Эррера, которые будут готовы сыграть в четверг.
Матч
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Место и дата
27 апреля 22:00, Этихад, Текстовая трансляция
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