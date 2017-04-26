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Барабанов тренируется во втором звене олимпийской сборной с Капризовым и Воробьевым

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Олимпийская сборная России провела открытую тренировку в Петербурге.

Помимо вратарей Игоря Шестеркина, Игоря Устинского и Андрея Филоненко, в занятиях приняли участие:  

Первое звено: Арзамасцев - Блажиевский, Шумаков - Шалунов - Санников;

Второе звено: Рыков - Черепанов - Чудинов, Капризов - Воробьев - Барабанов;

Третье звено: Рафиков - Манухов - Ильенко, Полунин - Красковский - Коршков;

Четвертое звено: Сергеев - Науменков, Дергачев - Основин - Мамин.

Напомним, Кубок АЛРОСА пройдет с 27 по 29 апреля в Петербурге. Олимпийская сборная России сыграет в первый день турнира с Норвегией, а в заключительный - со Словенией.

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