Барабанов тренируется во втором звене олимпийской сборной с Капризовым и Воробьевым
Олимпийская сборная России провела открытую тренировку в Петербурге.
Помимо вратарей Игоря Шестеркина, Игоря Устинского и Андрея Филоненко, в занятиях приняли участие:
Первое звено: Арзамасцев - Блажиевский, Шумаков - Шалунов - Санников;
Второе звено: Рыков - Черепанов - Чудинов, Капризов - Воробьев - Барабанов;
Третье звено: Рафиков - Манухов - Ильенко, Полунин - Красковский - Коршков;
Четвертое звено: Сергеев - Науменков, Дергачев - Основин - Мамин.
Напомним, Кубок АЛРОСА пройдет с 27 по 29 апреля в Петербурге. Олимпийская сборная России сыграет в первый день турнира с Норвегией, а в заключительный - со Словенией.
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