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Андрей Ватутин: Шестой подряд выход ЦСКА в «Финал четырех» - показатель эффективной работы клуба

Источник:  ИзвестияКомментарии

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал выход команды в «Финал четырех» Евролиги.

Накануне российский клуб нанес поражение «Басконии» со счетом 90:88 и выиграл серию со счетом 3-0.

- Спорт - это не та сфера, где можно говорить о стабильности, но нам удается из года в год показывать высокий результат в Евролиге, - цитируют Ватутина «Известия». - Сам «Финал четырех» является лотереей, его невозможно выиграть без удачи. А вот шестой подряд выход в «Финал четырех» — это показатель эффективной работы клуба, тренерского штаба и игроков. Это говорит о нашем классе. У ЦСКА классная команда, причем уже много лет. Поверьте, что не все решают деньги, для стабильного успеха нужно много других составляющих. Я понимаю, что постоянным участием в решающей стадии Евролиги мы задрали планку так высоко, что перегружаем себя давлением. Любой другой клуб празднует выход в «Финал четырех», позволяет себе немного расслабиться. У нас же другая ситуация, все наши мысли уже в Стамбуле, и мы думаем над тем, как продлить свою победную серию.

Матч

Баскония - ЦСКА - 88:90

Место и дата

25 апреля 22:00, Фернандо Буэза, Онлайн-трансляция

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