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Александр Овечкин: У нас есть возможность победить действующих обладателей Кубка Стэнли

Источник:  Associated PressКомментарии

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф с «Питтсбургом». 

- У нас есть возможность победить действующих обладателей Кубка Стэнли и пройти в следующий раунд плей0офф. Конечно, мы никогда не делали этого раньше. Но сейчас у нас есть реальный шанс добиться успеха, - заявил Овечкин.

Напомним, в плей-офф-2016 «Пингвины» одолели «Вашингтон», а затем завоевали Кубок Стэнли.

Первый матч серии состоится 28 апреля в столице Соединенных Штатов.

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