Александр Овечкин: У нас есть возможность победить действующих обладателей Кубка Стэнли

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф с «Питтсбургом».

- У нас есть возможность победить действующих обладателей Кубка Стэнли и пройти в следующий раунд плей0офф. Конечно, мы никогда не делали этого раньше. Но сейчас у нас есть реальный шанс добиться успеха, - заявил Овечкин.

Напомним, в плей-офф-2016 «Пингвины» одолели «Вашингтон», а затем завоевали Кубок Стэнли.

Первый матч серии состоится 28 апреля в столице Соединенных Штатов.