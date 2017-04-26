Гари Кэйхилл: Мы можем посмотреть матч «Тоттенхэма», зная, что сделали свою работу
Защитник «Челси» Гари Кэйхилл прокомментировал победу своей команды над «Саутгемптоном» (4:2) в рамках 34-го тура чемпионата Англии.
- Если честно, я чувствую, что мы сделали важный шаг. Впервые за долгое время мы провели матч раньше «Тоттенхэма», поэтому мы знали, насколько важна для нас эта победа. Мы хорошо сыграли и заслужили победу.
Победа обеспечила нам хорошее положение в таблице. Мы просто сосредоточены на том, что должны делать, нас ожидает большая игра в эти выходные, сложная игра, поэтому нам нужно отдохнуть, восстановиться и подготовиться к матчу. Но мы можем посмотреть матч «Тоттенхэма», зная, что сделали свою работу, - приводит слова защитника «Челси» официальный сайт команды.
Напомним, что «Челси», набрав 78 очков, лидирует в чемпионате Англии, опережая идущий вторым «Тоттенхэм» на 7 очков.
Матч
Челси - Саутгемптон - 4:2 (2:1)
Голы
Азар 6 (1:0). Ромеу 25 (1:1). Кэйхилл 45 (2:1). Коста 54 (3:1). Коста 89 (4:1). Бертран 90 (4:2).
Состав
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо, Луиз, Кэйхилл, Канте, Мозес (Терри, 86), Фабрегас (Педро, 77), Матич, Азар (Виллиан, 90), Коста
Саутгемптон: Форстер, Бертран, Стивенс, Соареш, Йосида, Дэвис, Уорд-Проуз (Лонг, 82), Буфал (Рэдмонд, 68), Тадич, Ромеу, Габбьядини (Родригес, 86)
Предупреждения:
Канте, 40; Фабрегас, 49 - Ромеу, 60; Тадич, 73
Судья:
Ли Мэйсон (Англия)
Место и дата
25 апреля 21:45, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция