Гари Кэйхилл: Мы можем посмотреть матч «Тоттенхэма», зная, что сделали свою работу

Защитник «Челси» Гари Кэйхилл прокомментировал победу своей команды над «Саутгемптоном» (4:2) в рамках 34-го тура чемпионата Англии.

- Если честно, я чувствую, что мы сделали важный шаг. Впервые за долгое время мы провели матч раньше «Тоттенхэма», поэтому мы знали, насколько важна для нас эта победа. Мы хорошо сыграли и заслужили победу.

Победа обеспечила нам хорошее положение в таблице. Мы просто сосредоточены на том, что должны делать, нас ожидает большая игра в эти выходные, сложная игра, поэтому нам нужно отдохнуть, восстановиться и подготовиться к матчу. Но мы можем посмотреть матч «Тоттенхэма», зная, что сделали свою работу, - приводит слова защитника «Челси» официальный сайт команды.

Напомним, что «Челси», набрав 78 очков, лидирует в чемпионате Англии, опережая идущий вторым «Тоттенхэм» на 7 очков.