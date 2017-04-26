ПФК «Локомотив» предварительно договорился с Дмитрием Сычевым об участии в чемпионате России

Пляжный футбольный клуб «Локомотив» предварительно договорился с бывшим нападающим сборной России Дмитрием Сычевым о выступлении за команду в чемпионате страны, сообщил играющий тренер железнодорожников Илья Леонов.

«У нас идет планомерная и запланированная подготовка. Сейчас у нас квалификация на Кубок европейских чемпионов, а потом уже национальное первенство, - цитирует Леонова «Р-Спорт». - Что касается Дмитрия Сычева, то он тренируется с нами, прогрессирует. Но вряд ли попадет в заявку на Кубок европейских чемпионов, если не случится какого-то форс-мажора. На этот турнир заявка очень ограничена - 10 полевых. А вот на чемпионат России у нас есть предварительная договоренность, мы обговорили все условия. Я рассчитываю и надеюсь, что Дмитрий поможет нам в предстоящем сезоне».

Напомним, последней командой 33-летнего Сычева в большом футболе был казахстанский «Окжетпес», за который он выступал в 2015 году.

В конце февраля этого года он начал тренироваться в составе пляжного «Локомотива». 9 марта Сычев сыграл за железнодорожников в товарищеском матче со «Спартаком», а 22 марта в игре с «Элмонтом» из Королева отметился первым голом.

Первый этап чемпионата России начнется 13 июня в Санкт-Петербурге.