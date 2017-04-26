Александр Дыбаль: «Авангард» продал СКА права на Калинина в КХЛ за адекватную цену

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Дыбаль прокомментировал продажу прав на нападающего «Торонто» Сергея Калинина питерскому СКА.

- Мы хотели продать права на Калинина, потому что нам нужны хоккеисты, которые хотят играть в «Авангарде», адекватно оценивают свой уровень и мастерство, и, в целом, мы любого игрока мы можем продать или обменять, если это будет выгодно клубу. Тут все сошлось: у нас было несколько предложений, что облегчает переговоры - имея два предложения, всегда можно поиграть на этом. Мы продали его за адекватную, хорошую цену, но продали права, а не игрока - он еще не в КХЛ. Дальше его судьба будет зависеть от СКА, - рассказал Дыбаль ТАСС.

Ранее президент СКА Геннадий Тимченко рассказал о том, что клуб ведет переговоры с нападающим «Торонто» Сергеем Калининым.