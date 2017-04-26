Андрей Лунев: Знаем, что «Оренбург» особо опасен на стандартах

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился впечатлениями от первого тайма матча с «Оренбургом» (1:0).

- Было довольно много опасных ситуаций у ваших ворот. Защитники что-то говорили по этим эпизодам?

- Мы разбирали игру «Оренбурга». Знаем, что они особо опасны на стандартах. Так и получается в сегодняшней игре, будем внимательнее, - сказал Лунев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после первого тайма счет 1:0 в пользу «Зенита», у гостей пенальти реализовал Жулиано. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.