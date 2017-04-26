Андрей Лунев: Знаем, что «Оренбург» особо опасен на стандартах
Вратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился впечатлениями от первого тайма матча с «Оренбургом» (1:0).
- Было довольно много опасных ситуаций у ваших ворот. Защитники что-то говорили по этим эпизодам?
- Мы разбирали игру «Оренбурга». Знаем, что они особо опасны на стандартах. Так и получается в сегодняшней игре, будем внимательнее, - сказал Лунев в эфире «Матч ТВ».
Напомним, после первого тайма счет 1:0 в пользу «Зенита», у гостей пенальти реализовал Жулиано. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Голы
Жулиано 17 (0:1 - пен.).
Состав
Оренбург: Руденко, Полуяхтов, Малых, Ойеволе (Андреев, 46), Попович (Воробьёв, 75), Парняков, Драгун, Сиваков, Георгиев, Григорьев, Дюриш (Лобжанидзе, 57)
Зенит: Лунев, Нету, Иванович, Смольников, Цаллагов, Жулиано, Жирков, Данни (Кержаков, 87), Шатов, Хави Гарсия, Джорджевич (Молло, 75)
Предупреждения:
нет - Нету, 43; Шатов, 60; Смольников, 66; Цаллагов, 81; Хави Гарсия, 90
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
26 апреля 17:00, Газовик, Текстовая трансляция