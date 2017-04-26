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Илья «Lil» Ильюк: Во время драфта мы пытались не показывать сильные стратегии, которые оставили на плей-офф

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Игрок команды Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк в интервью CyberSport.ru поделелся впечатлениями от групповой стадии The Kiev Major.

«Единственная наша цель была играть нетипичными героями. Во время драфта мы пытались не показывать сильные стратегии, которые оставили на плей-офф. А пикали мы душой и не пытались особо балансировать драфт. То есть брали героев, которые в принципе подходили. Поэтому у нас получилось, что в первый день за пять игр было 22 разных персонажа. По нашим ощущениям, остальные команды занимаются тем же самым, но по индивидуальному и командному скиллу мы их переигрываем. Поэтому мы сделали 3:0, даже не играя нашими персонажами и нашими стратегиями.

Да все игры были лёгкие. Иногда зрителю со стороны может казаться, что вы там проигрываете 10 тысяч, проигрываете 20 тысяч. Сейчас такая мета, что очень много твоих пиков – они камбек-стратегии. Допустим, вот люди берут Anti-Mage, и понятно, что скорее всего первые 20 минут ты будешь проигрывать по нетворсу. А если ты играешь ещё против команды, которая делает упор на лайнинг и на ёрли-гейм, то ты можешь и 20, и 30 тысяч проигрывать. Но мы видели, как играли  Invictus Gaming. Они просто все перевернули, проигрывая 30 тысяч, потому что у них [были] Magnus и Anti-Mage. Сейчас в этой мете очень много камбек-стратегий, и графики по большому счёту не говорят ни о чем».

В плей-офф Virtus.pro сыграет с китайским коллективом iG.Vitality.

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