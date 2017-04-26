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Президент «Авангарда» Шалаев продлил контракт с клубом на три года

Источник:  ТАССКомментарии

Президент «Авангарда» Владимир Шалаев продлил контракт с клубом на три года, сообщил председатель совета директоров омичей Александр Дыбаль.

Шалаев был назначен президентом «Авангарда» в 2014 году. Срок предыдущего соглашения истекал в этом году.

«Договор продлен сегодня на тот же самый срок - Шалаев продолжит работу. Итоги спортивного сезона мы оцениваем все-таки с достаточной долей скепсиса, несмотря на то, что сделали шаг вперед, - цитирует Дыбаля ТАСС. - Но нам пора прогрессировать и по спортивным результатам: мы понимаем, в чем наши ошибки - это ошибки и мои в том числе, я с себя ответственности не снимаю».


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