Сергей Прядкин: УЕФА и EPFL придут к соглашению, только так можно двигаться вперед

Президент РФПЛ и член совета директоров ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) Сергей Прядкин прокомментировал предстоящее заседание EPFL, которое пройдет в четверг в Париже.

- На заседании мы будем обсуждать реформы еврокубков, квоты стран, представительство EPFL в руководящих органах УЕФА. Думаю, мы должны прийти к соглашению, потому что только так можно двигаться вперед. Я разговаривал с (президентом УЕФА Александером) Чеферином, он готов к компромиссам.

Главное разногласие в том, что маленькие лиги считают, что их ущемляют большие лиги и клубы. Мы относимся к числу ведущих лиг. После реформ еврокубков мы, в принципе, остаемся при своих. Но перераспределение будет. Претензии к тому, что у маленьких клубов будет слишком небольшой доход, и им тяжело будет попасть в финальные раунды еврокубков, - рассказал Прядкин «Р-Спорт».

Ранее ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг решила отказаться от меморандума о взаимопонимании с УЕФА из-за грядущей реформы Лиги чемпионов. Этот меморандум, в частности, подразумевал, что матчи национальных чемпионатов не будут пересекаться по времени с играми еврокубков.

После этого EPFL и УЕФА договорились создать рабочую группу для обсуждения реформ.