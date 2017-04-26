«Зенит» добился минимальной победы над «Оренбургом»

«Зенит» в матче 25-го тура чемпионата России на выезде обыграл «Оренбург» со счетом 1:0.

Единственный гол на 17-й минуте забил Жулиано, реализовав пенальти.

После этого матча петербуржцы имеют 49 очков и поднялись на второе место, у ЦСКА матч в запасе. Оренбуржцы с 22 очками занимают 13-е место.

Следующую встречу «Зенит» проведет 1 мая на выезде против «Томи». «Оренбург» в этот же день в Самаре встретится с «Крыльями Советов».