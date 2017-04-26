Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург0 : 1Зенит
Футбол  Арсенал Тула0 : 0Крылья Советов
Теннис  Шарапова0:0Винчи
Футбол  Рубин0 : 0Терек
Футбол  ЦСКА0 : 0Локомотив
Футбол  Бавария- : -Боруссия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ЦСКА - «Локомотив». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Локомотива», которые сегодня встретятся в матче 25-го тура чемпионата России.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Вернблум, Головин, Фернандес, Натхо, Дзагоев, Витиньо, Ионов.

Запасные: Помазун, Овчинников, В. Березуцкий, Набабкин, Тошич, Гордюшенко, Миланов, Кучаев, Хосонов, Чалов, Жамалетдинов, Оланаре.

«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Пейчинович, Кверквелия, Янбаев, И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Майкон, Ал. Миранчук, Ари.

Запасные: Коченков, Ротенберг, Маргасов, Михалик, Касаев, Коломейцев, Игнатьев, Баринов, Ан. Миранчук, Ндинга, Фарфан, Шкулетич.

Игра на «ВЭБ Арене» начнется в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Арсенал» – «Крылья Советов». ОнлайнВ рамках 25-го тура чемпионата России тульский «Арсенал» сыграет с самарскими «Крыльями Советов».«Рубин» – «Терек». ОнлайнВ рамках 25-го тура чемпионата России казанский «Рубин» сыграет с грозненским «Тереком».ЦСКА – «Локомотив». ОнлайнВ центральном матче 25-го тура чемпионата России ЦСКА сыграет с «Локомотивом».Мирча Луческу: Пенальти в ворота «Оренбурга»? Судья был рядом, он видел лучше меняГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от победы в матче с «Оренбургом» (1:0).Роберт Евдокимов: Если бы игрок «Оренбурга» упал в штрафной «Зенита» - пенальти бы не былоГлавный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:1).Гонка продолжается: на спартаковский рикошет «Зенит» ответил пенальтиГонка продолжается: на спартаковский рикошет «Зенит» ответил пенальти«Зенит» без основных нападающих не забил с игры, но все же не дал отставанию от «Спартака» вырасти до двузначного количества очков.«Зенит» добился минимальной победы над «Оренбургом»«Зенит» в матче 25-го тура чемпионата России на выезде обыграл «Оренбург» со счетом 1:0.«Оренбург» – «Зенит». ОнлайнВ рамках 25-го тура чемпионата России «Оренбург» сыграет с «Зенитом».Балласт «Спартака». Михаил Борзыкин – о победе красно-белыхБалласт «Спартака». Михаил Борзыкин – о победе красно-белыхОбозреватель «Советского спорта» разбирает игру «Спартака» с «Уралом» (1:0) и поднимает кадровый вопрос.Строительство ростовского стадиона к ЧМ-2018 близко к завершениюНа данный момент готовность строительного объекта составляет 72%. Ожидается, что стадион будет сдан к 1 ноября 2017 года.«Оренбург» – «Зенит». Джорджевич и Шатов в стартовом составе гостейТренерский штаб «Зенита» объявил состав на матч 25-го тура РФПЛ против «Оренбурга».Футболисты «Ростова» и Курбан Бердыев посетили строящуюся домашнюю аренуФутболисты и тренеры «Ростова», а также Курбан Бердыев 26 апреля посетили строящийся стадион «Ростов Арена», на котором пройдут матчи чемпионата мира 2018 года.Жоао Карлос: Разгром ЦСКА помню хорошоЖоао Карлос: Разгром ЦСКА помню хорошоЭкс-защитник «Анжи» и «Спартака» рассказал о жизни в ОАЭ, поделился мнением о Кутепове, а также методах работы Хиддинка и Карпина.РФПЛ. 25-й тур. «Оренбург» примет «Зенит», ЦСКА – «Локомотив» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 25-го тура чемпионата России по футболу.Сердар Таски: Спасибо болельщикам «Спартака» за фантастическую поддержкуЗащитник московского «Спратака» Сердар Таски оставил запись на своей странице в Instagram после победы над «Уралом» в 24-м туре РФПЛ.Валерий Рейнгольд: Мельгарехо и Попов? Я бы оставил их в «Спартаке»Валерий Рейнгольд: Мельгарехо и Попов? Я бы оставил их в «Спартаке»Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от игры красно-белых в матче 25-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:0).Ведран Чорлука: Операция прошла отлично, я скоро вернусьКапитан московского «Локомотива» Ведран Чорлука перенес хирургическую операцию на травмированном ахилловом сухожилии.Валерий Рейнгольд: Хорошего и красивого футбола в матче ЦСКА – «Локомотив» я не ждуБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от игры ЦСКА в матче 25-го тура РФПЛ с «Локомотивом».Валерий Рейнгольд: «Оренбург» – «Зенит»? У команд один спонсор. Делайте выводыБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от игры «Оренбурга» в матче 25-го тура РФПЛ с «Зенитом».Валерий Непомнящий: У меня были веские причины на то, чтобы не возвращаться в ЦСКА73-летний российский специалист Валерий Непомнящий хотел бы продолжить активную тренерскую карьеру.
Футбол
Константин Генич: «Реал» может потерять очки в матче с «Депортиво»
Хоккей
Никита Кучеров: Не люблю смотреть ЦСКА, команда играет в ужасный хоккей
Футбол
«Зенит» добился минимальной победы над «Оренбургом»
Футбол
ПФК «Локомотив» предварительно договорился с Дмитрием Сычевым об участии в чемпионате России
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости