ЦСКА - «Локомотив». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Локомотива», которые сегодня встретятся в матче 25-го тура чемпионата России.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Вернблум, Головин, Фернандес, Натхо, Дзагоев, Витиньо, Ионов.
Запасные: Помазун, Овчинников, В. Березуцкий, Набабкин, Тошич, Гордюшенко, Миланов, Кучаев, Хосонов, Чалов, Жамалетдинов, Оланаре.
«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Пейчинович, Кверквелия, Янбаев, И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Майкон, Ал. Миранчук, Ари.
Запасные: Коченков, Ротенберг, Маргасов, Михалик, Касаев, Коломейцев, Игнатьев, Баринов, Ан. Миранчук, Ндинга, Фарфан, Шкулетич.
Игра на «ВЭБ Арене» начнется в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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