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Никита Кучеров: Не люблю смотреть ЦСКА, команда играет в ужасный хоккей

Ярослав Карамов, Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров ответил на вопрос, удается ли ему следить за ЦСКА, откуда он уехал в НХЛ.

- Я не люблю смотреть ЦСКА, потому что команда играет в ужасный хоккей, - сказал форвард. - Мне жалко ребят, которые там выступают. Я только рад за Игоря Ожиганова, что у него все хорошо, и он так закрепился в основе. Слежу лишь за его успехами.

- ЦСКА выходил на вас, когда не было контракта?

- Нет. И я бы даже не рассматривал ЦСКА.





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