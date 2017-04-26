Никита Кучеров: Не люблю смотреть ЦСКА, команда играет в ужасный хоккей

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров ответил на вопрос, удается ли ему следить за ЦСКА, откуда он уехал в НХЛ.

- Я не люблю смотреть ЦСКА, потому что команда играет в ужасный хоккей, - сказал форвард. - Мне жалко ребят, которые там выступают. Я только рад за Игоря Ожиганова, что у него все хорошо, и он так закрепился в основе. Слежу лишь за его успехами.

- ЦСКА выходил на вас, когда не было контракта?

- Нет. И я бы даже не рассматривал ЦСКА.











