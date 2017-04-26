Сергей Шумаков: Пора расти куда-то дальше. ЦСКА? Может быть
Нападающий олимпийской сборной России Сергей Шумаков поделился ожиданиями от матча против Норвегии и своем будущем в КХЛ.
- Каждый хочет поехать на чемпионат мира, но тренерам виднее. Если у нас получается лучше или хуже - они будут решать, а не мы.
- Приоткроете тайну своего ухода из «Сибири»?
- Пока рано об этом говорить. Не буду никому рассказывать.
- Когда ждать новостей?
- Думаю, после 30 апреля все станет известно.
- При этом Кирилл Фастовский сказал, что вы уходите, в прессе называлась конкретная сумма. Предложение от «Сибири» было?
- Конечно, но пора расти куда-то дальше. Поэтому я решил перейти в другой клуб.
- ЦСКА?
- Может быть (смеется), - приводит слова Шумакова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, Кубок АЛРОСА пройдет с 27 по 29 апреля в Петербурге. Олимпийская сборная России сыграет в первый день турнира с Норвегией, а в заключительный - со Словенией.