Сергей Шумаков: Пора расти куда-то дальше. ЦСКА? Может быть

Нападающий олимпийской сборной России Сергей Шумаков поделился ожиданиями от матча против Норвегии и своем будущем в КХЛ.

- Каждый хочет поехать на чемпионат мира, но тренерам виднее. Если у нас получается лучше или хуже - они будут решать, а не мы.

- Приоткроете тайну своего ухода из «Сибири»?

- Пока рано об этом говорить. Не буду никому рассказывать.

- Когда ждать новостей?

- Думаю, после 30 апреля все станет известно.

- При этом Кирилл Фастовский сказал, что вы уходите, в прессе называлась конкретная сумма. Предложение от «Сибири» было?

- Конечно, но пора расти куда-то дальше. Поэтому я решил перейти в другой клуб.

- ЦСКА?

- Может быть (смеется), - приводит слова Шумакова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок АЛРОСА пройдет с 27 по 29 апреля в Петербурге. Олимпийская сборная России сыграет в первый день турнира с Норвегией, а в заключительный - со Словенией.