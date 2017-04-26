Никита Кучеров: На льду надо создавать что-то свое, а не вбрасывать тупо шайбу

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров рассказал, что помогло ему стать лучшим бомбардиром (85 очков) среди россиян в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ.

- Я особо не читаю и не слушаю, что там говорят специалисты, - сказал форвард. - Просто стараюсь выполнять установку тренера, играть в свой хоккей, помогать партнерам. Важно получать удовольствие от того, что ты делаешь. А не выходить и не вбрасывать шайбу тупо, как тренер сказал. Надо создавать что-то свое, нестандартное. Принимать решения на льду, чтобы игроки этого не ожидали.

Поэтому у меня был успех в этом году. А еще многих обменяли, подняли ребят из фарм-клуба. Поэтому всем пришлось исполнять новую роль. Поэтому и я перешел на новый уровень, и тренер стал мне больше доверять. Я воспользовался этим шансом, пошли очки. Но главное - я делал все, чтобы помочь команде.