Кирилл Капризов: Говорят, Вестерлунд - хороший специалист. Здорово, что он пришел

Нападающий олимпийской сборной России Кирилл Капризов поделился ожиданиями от матча против Норвегии и своем будущем в КХЛ.

- У вас сегодня день рождения. Режим нарушать планируете?

- Нет, у нас же завтра игра. Было бы приятно оказаться в такой день дома с семьей, но и очень рад встретить праздник в сборной. Это радостно, что меня вызывают в сборную и дают шанс.

- Травма не беспокоит?

- Стараюсь восстановиться. С каждым днем все лучше и лучше.

- Готовы играть в сборной на чемпионате мира?

- Если честно, не знаю. Матчи Кубка АЛРОСА для того, чтобы доказать что-то и показать себя. Каждый мечтает оказаться на чемпионате мира.

- Как вам взаимодействие с Воробьевым и Барабановым?

- С Мишей мы играли в Уфе и молодежной, а с Сашей только на этом сборе познакомились. Хорошо общаемся, да и на льду хорошо понимаем друг друга.

- Успели поздравить Воробьева с подписанием контракта с «Филадельфией»?

- Мы с ним поговорили: он мне все рассказал. Желаю ему удачи за океаном.

- Вас в России держит желание сыграть на Олимпиаде?

- Надо тут пока доказывать своей игрой. Надо еще намного больше работать.

- Как восприняли тренерские перестановки в «Салавате»?

- В Уфе всегда хорошие тренеры: Захаркин - очень классный специалист, который многое мне дал и всей команде. Говорят, Вестерлунд - хороший специалист. Здорово, что он пришел, - приводит слова Капризова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок АЛРОСА пройдет с 27 по 29 апреля в Петербурге. Олимпийская сборная России сыграет в первый день турнира с Норвегией, а в заключительный - со Словенией.