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Кирилл Капризов: Говорят, Вестерлунд - хороший специалист. Здорово, что он пришел

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий олимпийской сборной России Кирилл Капризов поделился ожиданиями от матча против Норвегии и своем будущем в КХЛ.

- У вас сегодня день рождения. Режим нарушать планируете?
- Нет, у нас же завтра игра. Было бы приятно оказаться в такой день дома с семьей, но и очень рад встретить праздник в сборной. Это радостно, что меня вызывают в сборную и дают шанс.

- Травма не беспокоит?
- Стараюсь восстановиться. С каждым днем все лучше и лучше.

- Готовы играть в сборной на чемпионате мира?
- Если честно, не знаю. Матчи Кубка АЛРОСА для того, чтобы доказать что-то и показать себя. Каждый мечтает оказаться на чемпионате мира.

- Как вам взаимодействие с Воробьевым и Барабановым?
- С Мишей мы играли в Уфе и молодежной, а с Сашей только на этом сборе познакомились. Хорошо общаемся, да и на льду хорошо понимаем друг друга.

- Успели поздравить Воробьева с подписанием контракта с «Филадельфией»?
- Мы с ним поговорили: он мне все рассказал. Желаю ему удачи за океаном.

- Вас в России держит желание сыграть на Олимпиаде?
- Надо тут пока доказывать своей игрой. Надо еще намного больше работать.

- Как восприняли тренерские перестановки в «Салавате»?
- В Уфе всегда хорошие тренеры: Захаркин - очень классный специалист, который многое мне дал и всей команде. Говорят, Вестерлунд - хороший специалист. Здорово, что он пришел, - приводит слова Капризова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок АЛРОСА пройдет с 27 по 29 апреля в Петербурге. Олимпийская сборная России сыграет в первый день турнира с Норвегией, а в заключительный - со Словенией. 

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