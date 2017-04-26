Константин Генич: «Реал» может потерять очки в матче с «Депортиво»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящего матча 34-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Депортиво».

- Надо признать, что у «Реала» соперник по туру посложней, чем у «Барселоны». После Эль-классико понятно, что «Реалу» будет трудно. После такого выплеска эмоций можно потерять очки там, где это не предполагается. «Реал» сегодня может потерять очки.

Учитывая напряженный график у «Реала», то это может сказаться в концовке чемпионата в борьбе за чемпионство, - передает слова Генича «Спорт FM».

Добавим, что встреча пройдет в Ла-Корунья на поле стадиона «Риасор» и начнется в 22:30 по московскому времени.

«Реал» после 32 игр чемпионата набрал 75 очков и занимает второе мечто в турнирной таблице чемпионата. Столько же очков в активе «Барселоны, но после 33-х матчей Примеры.