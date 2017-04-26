Роман «RAMZES666» Кушнарев стал лучшим по показателю KDA на групповом этапе The Kiev Major
Игрок команды Virtus.pro Роман «RAMZES666» Кушнарев стал лучшим по показателю KDA на групповом этапе турнира The Kiev Major.
KDA (Kills/Deaths/Assists - в переводе на русский Убийства/Смерти/Помощь в убийствах) - это коэффициент полезного действия в игре.
Групповой этап The Kiev Major проходил 24-25 апреля по швейцарской системе с матчами до двух побед.
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