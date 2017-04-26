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Роберт Евдокимов: Если бы игрок «Оренбурга» упал в штрафной «Зенита» - пенальти бы не было

Источник:  Телеканал «Наш Футбол»Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:1).

- Неплохо сегодня играли, имели явное преимущество по моментам у чужих ворот, выигрывали верх. Ребята сделали все, что могли, но не получилось взять очки.

- Что скажете по эпизоду с пенальти?
- Много раз говорил, что у нас великолепные судьи. Если бы наш игрок упал в чужой штрафной - пенальти бы не было, - сказал Евдокимов в эфире «Нашего футбола».

Гонка продолжается: на спартаковский рикошет «Зенит» ответил пенальти

Напомним, «Зенит» в матче 25-го тура чемпионата России на выезде обыграл «Оренбург» со счетом 1:0, единственный гол на 17-й минуте забил Жулиано, реализовав пенальти.

После этого матча петербуржцы имеют 49 очков и поднялись на второе место, у ЦСКА матч в запасе. Оренбуржцы с 22 очками занимают 13-е место.

Следующую встречу «Зенит» проведет 1 мая на выезде против «Томи». «Оренбург» в этот же день в Самаре встретится с «Крыльями Советов». 

Матч

Оренбург - Зенит - 0:1 (0:1)

Голы

Жулиано 17 (0:1 - пен.).

Состав

Оренбург: Руденко, Полуяхтов, Малых, Ойеволе (Андреев, 46), Попович (Воробьёв, 75), Парняков, Драгун, Сиваков, Георгиев, Григорьев, Дюриш (Лобжанидзе, 57)

Зенит: Лунев, Нету, Иванович, Смольников, Цаллагов, Жулиано, Жирков, Данни (Кержаков, 87), Шатов, Хави Гарсия, Джорджевич (Молло, 75)

Предупреждения:

нет - Нету, 43; Шатов, 60; Смольников, 66; Цаллагов, 81; Хави Гарсия, 90

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

26 апреля 17:00, Газовик, Текстовая трансляция

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