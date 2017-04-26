Роберт Евдокимов: Если бы игрок «Оренбурга» упал в штрафной «Зенита» - пенальти бы не было

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:1).

- Неплохо сегодня играли, имели явное преимущество по моментам у чужих ворот, выигрывали верх. Ребята сделали все, что могли, но не получилось взять очки.

- Что скажете по эпизоду с пенальти?

- Много раз говорил, что у нас великолепные судьи. Если бы наш игрок упал в чужой штрафной - пенальти бы не было, - сказал Евдокимов в эфире «Нашего футбола».

Гонка продолжается: на спартаковский рикошет «Зенит» ответил пенальти

Напомним, «Зенит» в матче 25-го тура чемпионата России на выезде обыграл «Оренбург» со счетом 1:0, единственный гол на 17-й минуте забил Жулиано, реализовав пенальти.

После этого матча петербуржцы имеют 49 очков и поднялись на второе место, у ЦСКА матч в запасе. Оренбуржцы с 22 очками занимают 13-е место.

Следующую встречу «Зенит» проведет 1 мая на выезде против «Томи». «Оренбург» в этот же день в Самаре встретится с «Крыльями Советов».