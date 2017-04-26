Мирча Луческу: Пенальти в ворота «Оренбурга»? Судья был рядом, он видел лучше меня

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от победы в матче с «Оренбургом» (1:0).

- Самое важное, что смогли победить, взяли три очка и боремся за Лигу чемпионов. Мы доминировали всю игру, иногда позволили сопернику перехватить инициативу.

- Как расцениваете эпизодом с пенальти? Кажется, вы сами удивились?

- Судья был рядом, он лучше видел, чем я. Игроки сказали, что был пенальти.

- Вы говорите о Лиге чемпионов. В выходные ЦСКА будет играть со «Спартаком». Вы будете болеть за красно-белых?

- Это их проблема, а мы постараемся делать свое дело, - сказал Луческу в эфире «Нашего футбола».

Гонка продолжается: на спартаковский рикошет «Зенит» ответил пенальти

Напомним, «Зенит» в матче 25-го тура чемпионата России на выезде обыграл «Оренбург» со счетом 1:0, единственный гол на 17-й минуте забил Жулиано, реализовав пенальти.

После этого матча петербуржцы имеют 49 очков и поднялись на второе место, у ЦСКА матч в запасе. Оренбуржцы с 22 очками занимают 13-е место.

Следующую встречу «Зенит» проведет 1 мая на выезде против «Томи». «Оренбург» в этот же день в Самаре встретится с «Крыльями Советов».