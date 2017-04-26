Мирча Луческу: Пенальти в ворота «Оренбурга»? Судья был рядом, он видел лучше меня
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от победы в матче с «Оренбургом» (1:0).
- Самое важное, что смогли победить, взяли три очка и боремся за Лигу чемпионов. Мы доминировали всю игру, иногда позволили сопернику перехватить инициативу.
- Как расцениваете эпизодом с пенальти? Кажется, вы сами удивились?
- Судья был рядом, он лучше видел, чем я. Игроки сказали, что был пенальти.
- Вы говорите о Лиге чемпионов. В выходные ЦСКА будет играть со «Спартаком». Вы будете болеть за красно-белых?
- Это их проблема, а мы постараемся делать свое дело, - сказал Луческу в эфире «Нашего футбола».
Гонка продолжается: на спартаковский рикошет «Зенит» ответил пенальти
Напомним, «Зенит» в матче 25-го тура чемпионата России на выезде обыграл «Оренбург» со счетом 1:0, единственный гол на 17-й минуте забил Жулиано, реализовав пенальти.
После этого матча петербуржцы имеют 49 очков и поднялись на второе место, у ЦСКА матч в запасе. Оренбуржцы с 22 очками занимают 13-е место.
Следующую встречу «Зенит» проведет 1 мая на выезде против «Томи». «Оренбург» в этот же день в Самаре встретится с «Крыльями Советов».
Матч
Голы
Жулиано 17 (0:1 - пен.).
Состав
Оренбург: Руденко, Полуяхтов, Малых, Ойеволе (Андреев, 46), Попович (Воробьёв, 75), Парняков, Драгун, Сиваков, Георгиев, Григорьев, Дюриш (Лобжанидзе, 57)
Зенит: Лунев, Нету, Иванович, Смольников, Цаллагов, Жулиано, Жирков, Данни (Кержаков, 87), Шатов, Хави Гарсия, Джорджевич (Молло, 75)
Предупреждения:
нет - Нету, 43; Шатов, 60; Смольников, 66; Цаллагов, 81; Хави Гарсия, 90
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
26 апреля 17:00, Газовик, Текстовая трансляция