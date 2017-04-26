Ши Уэбер: Хочу, чтобы Прайс остался в «Монреале»

Защитник «Монреаля» Ши Уэбер поделился мнением о переговорах по новому контракту с клубом голкипера Кэри Прайса.

- Разговаривал ли я с Прайсом о его новом контракте? Конечно, мы поговорим об этом. Пока мы еще не говорили на эту тему, но точно будем её обсуждать в деталях. Уверен в этом. Но я, скорее всего, вам не расскажу, что он мне сказал.

Мое присутствие в команде - аргумент для Прайса? Это аргумент для меня. Я хочу, чтобы он остался здесь. Нам нужны лучшие игроки, а он - наш лучший хоккеист. Я хочу играть с ним. Давайте подпишем его на восемь лет. Таков же сейчас максимально допустимый срок?» - цитирует защитника «Канадиенс» официальный сайт НХЛ.

Ранее Прайс заявил, что готов приступить к переговорам с «Канадиенс», как только это будет разрешено правилами. 1 июля 2018 года голкипер, чей контракт действует еще год, может получить статус неограниченно свободного агента.