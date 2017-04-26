Рушан Рафиков: Есть шанс попасть в первую сборную России

Защитник олимпийской сборной России Рушан Рафиков поделился ожиданиями от матча против Норвегии.

- Настроение отличное, готовимся к играм. Есть шанс попасть в первую сборную, тренеры смотрят. Пока больше отрабатываем свою схему, свою тактику. Завтра уже подробнее разберем соперника. Тренер предупреждал, что все европейские команды играют в активный хоккей. Завтра увидим.

- Как пережили 0-4 от СКА?

- Давайте вопросы о сборной. Это все прошло давно, - приводит слова Рафикова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».