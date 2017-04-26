Китайская Wanda Group будет спонсировать организатора крупнейших марафонов
Китайский конгломерат Dalian Wanda Group подписал спонсорское соглашение с Abbott World Marathon Majors (WMM) - организатором крупнейших марафонов в мире, сообщает RNS.
Напомним, под эгидой WMM проходят марафоны в Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, Берлине, Лондоне и Токио.
По условиям соглашения, Wanda Group организует старты под эгидой WMM на трех площадках в Азиатско-Тихоокеанском регионе в течение десяти лет.
Как сообщил глава совета директоров Dalian Wanda Group Ван Цзяньлинь, один из стартов будет, вероятно, организован в Китае в течение трех лет. Еще один этап может быть проведен в Сингапуре.
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