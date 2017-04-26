Китайская Wanda Group будет спонсировать организатора крупнейших марафонов

Китайский конгломерат Dalian Wanda Group подписал спонсорское соглашение с Abbott World Marathon Majors (WMM) - организатором крупнейших марафонов в мире, сообщает RNS.

Напомним, под эгидой WMM проходят марафоны в Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, Берлине, Лондоне и Токио.

По условиям соглашения, Wanda Group организует старты под эгидой WMM на трех площадках в Азиатско-Тихоокеанском регионе в течение десяти лет.

Как сообщил глава совета директоров Dalian Wanda Group Ван Цзяньлинь, один из стартов будет, вероятно, организован в Китае в течение трех лет. Еще один этап может быть проведен в Сингапуре.