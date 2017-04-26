Игнашевичу вручили футболку в честь 500 сыгранных матчей за ЦСКА

Перед началом матча 25-го тура РФПЛ против «Локомотива» защитнику ЦСКА Сергею Игнашевичу была вручена футболка в честь 500 сыгранных матчей за армейскую команду. Вручил ее экс-полузащитник красно-синих Элвер Рахимич.

Сергею Игнашевичу вручена футболка в честь 500 сыгранных матчей #ЦСКА. Потрясающее достижение! Вручил её легендарный Элвер Рахимич #ЦСКАЛОКО pic.twitter.com/P2D7ckGzza — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 26 апреля 2017 г.

Напомним, что Игнашевич в матче 23-го тура с «Ростовом» стал вторым в истории ЦСКА игроком после вратаря Игоря Акинфеева, кому удалось достичь данной отметки.

