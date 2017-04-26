Александр Дыбаль: Скабелка по большинству показателей подходит «Авангарду»
Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Дыбаль поделился мнением новом главном тренере команды Андрее Скабелке.
Напомним, специалист подписал контракт с омским клубом в конце марта.
«Скабелка - тренер, который по большинству показателей подходит «Авангарду» очень сильно. Мы хотели пригласить его еще год назад - он был связан контрактными обязательствами и, как честный человек, отказался переходить к нам тогда, - цитирует Дыбаля ТАСС. - Мы подождали, пока он ушел из «Сибири». Он готов работать с молодежью и рассчитывает на то, что прогресс молодых игроков станет прогрессом клуба».
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