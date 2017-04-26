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Мирча Луческу: «Оренбург» своим прессингом заставлял «Зенит» нервничать

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от победы в матче с «Оренбургом» (1:0).

- Больше я доволен результатом чем в целом игрой. Мы ее контролировали с первой и до последней минуты — больше, конечно, в первом тайме, когда мы имели полное преимущество. Во втором тайме позволили сопернику проявить инициативу. В особенности, «Оренбургу» удавалось исполнять опасные стандарты. Крепкая, сильная команда. Они своим прессингом заставляли нас нервничать.

Хотя могли забить еще голы во второй половине встречи — Цаллагов, когда промахнулся по мячу, и, конечно, невероятный момент был у Данни, но голкипер выручил хозяев. Мы думали, что «Оренбург» прессингует еще жестче, поскольку анализировали игру «Оренбурга» со «Спартаком» — там был невероятный прессинг, который не позволял сопернику выходить из обороны. Вероятно, с нами они посчитали, что если мы уйдем из этого прессинга, будем иметь преимущество в атаке и сможем создать наши быстрые контратаки. Поэтому он был не такой активный, - приводит слова Луческу пресс-служба «Зенита».

После этого матча петербуржцы набрали 49 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице РФПЛ. Оренбуржцы с 22 очками занимают 13-е место.

В следующем туре 1 мая «Зенит» в гостях сыграет против «Томи». В тот же день «Оренбург» на выезде встретится с «Крыльями Советов».

Матч

Оренбург - Зенит - 0:1 (0:1)

Голы

Жулиано 17 (0:1 - пен.).

Состав

Оренбург: Руденко, Полуяхтов, Малых, Ойеволе (Андреев, 46), Попович (Воробьёв, 75), Парняков, Драгун, Сиваков, Георгиев, Григорьев, Дюриш (Лобжанидзе, 57)

Зенит: Лунев, Нету, Иванович, Смольников, Цаллагов, Жулиано, Жирков, Данни (Кержаков, 87), Шатов, Хави Гарсия, Джорджевич (Молло, 75)

Предупреждения:

нет - Нету, 43; Шатов, 60; Смольников, 66; Цаллагов, 81; Хави Гарсия, 90

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

26 апреля 17:00, Газовик, Текстовая трансляция

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