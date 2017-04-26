Юрий Жирков: Я прокинул мяч и наткнулся на ногу Георгиева
Защитник «Зенита» Юрий Жирков поделился впечатлениями от победы в матче с «Оренбургом» (1:0).
- Очень тяжелая игра на таком поле. Когда забили мяч, больше играли в обороне, потому что «Оренбург» стал играть длинными передачами вперед. Проводили опасные контратаки — забей Данни второй мяч, игра бы иначе сложилась — чуть-чуть легче.
- Что произошло в эпизоде с
пенальти?
- Я прокинул мяч и наткнулся на ногу Георгиева. Не скажу, что он грубо сыграл, но контакт, может быть небольшой, но был.
- Две победы подряд добавляют
уверенности?
- Две победы - хорошо, но сейчас про нас пишут, что мы плохо играем, поэтому чувствуем давление на команду. От этого, наверное, такая не очень убедительная игра. Но мы взяли в последних двух матчах шесть очков, так что двигаемся дальше. В Томске тоже нас ждет непростая встреча, но будем стараться победить, - приводит слова Жиркова пресс-служба «Зенита».
После этого матча петербуржцы набрали 49 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице РФПЛ. Оренбуржцы с 22 очками занимают 13-е место.
Следующую встречу «Зенит» проведет 1 мая на выезде против «Томи». «Оренбург» в этот же день в Самаре встретится с «Крыльями Советов».
Матч
Голы
Жулиано 17 (0:1 - пен.).
Состав
Оренбург: Руденко, Полуяхтов, Малых, Ойеволе (Андреев, 46), Попович (Воробьёв, 75), Парняков, Драгун, Сиваков, Георгиев, Григорьев, Дюриш (Лобжанидзе, 57)
Зенит: Лунев, Нету, Иванович, Смольников, Цаллагов, Жулиано, Жирков, Данни (Кержаков, 87), Шатов, Хави Гарсия, Джорджевич (Молло, 75)
Предупреждения:
нет - Нету, 43; Шатов, 60; Смольников, 66; Цаллагов, 81; Хави Гарсия, 90
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
26 апреля 17:00, Газовик, Текстовая трансляция