Юрий Жирков: Я прокинул мяч и наткнулся на ногу Георгиева

Защитник «Зенита» Юрий Жирков поделился впечатлениями от победы в матче с «Оренбургом» (1:0).

- Очень тяжелая игра на таком поле. Когда забили мяч, больше играли в обороне, потому что «Оренбург» стал играть длинными передачами вперед. Проводили опасные контратаки — забей Данни второй мяч, игра бы иначе сложилась — чуть-чуть легче.

- Что произошло в эпизоде с пенальти?

- Я прокинул мяч и наткнулся на ногу Георгиева. Не скажу, что он грубо сыграл, но контакт, может быть небольшой, но был.

- Две победы подряд добавляют уверенности?

- Две победы - хорошо, но сейчас про нас пишут, что мы плохо играем, поэтому чувствуем давление на команду. От этого, наверное, такая не очень убедительная игра. Но мы взяли в последних двух матчах шесть очков, так что двигаемся дальше. В Томске тоже нас ждет непростая встреча, но будем стараться победить, - приводит слова Жиркова пресс-служба «Зенита».

После этого матча петербуржцы набрали 49 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице РФПЛ. Оренбуржцы с 22 очками занимают 13-е место.

Следующую встречу «Зенит» проведет 1 мая на выезде против «Томи». «Оренбург» в этот же день в Самаре встретится с «Крыльями Советов».