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Олег Браташ: Отъезд Дыбленко и Воробьева в НХЛ - это их решение и право, хотим мы того или нет

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ поделился ожиданиями от матча против Норвегии.

- Олимпийскую сборную планировали формировать из игроков до 23 лет, но в нее попал Чудинов, которому 27. Это ваше решение?
- Нет, он сейчас восстанавливается после травмы. Если вы в курсе, он много пропустил. Чудинов еще не готов выступать в полную силу, поэтому просто тренируется. Будет ли он участвовать в играх Кубка АЛРОСЫ - это большой вопрос.

- Два поражения от Швейцарии связывали с физическими нагрузками. Сейчас в каком состоянии команда?
- Это совсем разные команды. По тренировке претензий к ребятам не было.

- Норвежцы привезут сюда команду U-25. У Словении приедет основа?
- Словенцы везут первую сборную, которая готовится к чемпионату мира. Насколько знаю, они будут проводить здесь сбор до 2 мая, и из Петербурга поедут на чемпионат мира.

- Игроки говорят, что есть шанс попасть в главную команду на чемпионат мира. Вы этот момент оговаривали со штабом Олега Знарка? Может, определенная квота есть?
- Квот никаких нет, но шанс есть. Если вы в курсе истории прошлого года, такие прецеденты были. Почему и сейчас такое не может произойти?

- Ярослав Дыбленко и Михаил Воробьев, игравшие под вашим руководством в олимпийской сборной, уезжают в НХЛ. Вам понятны их мотивы?
- Это личное решение игроков, их право, хотим мы того или нет. Они решают так, как считают нужным для себя. Даже не берусь это обсуждать.

- Они готовы к североамериканскому хоккею?
- Думаю, что да, - приводит слова Браташа корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок АЛРОСА пройдет с 27 по 29 апреля в Петербурге. Олимпийская сборная России сыграет в первый день турнира с Норвегией, а в заключительный - со Словенией.  

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