ЦСКА отправил четыре безответных мяча в ворота «Локомотива»

ЦСКА дома крупно обыграл «Локомотив» (4:0) в 25-м туре чемпионата России.

У хозяев поля отличились Алан Дзагоев (11-я минута), Витиньо (39-я), Александр Головин (45-я) и Бибрас Натхо (52-я).

Отметим, что Дзагоев вскоре после того, как забил мяч, покинул поле из-за повреждения.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Армейцы набрали 50 очков и вернулись на второе место, на семь баллов отставая от «Спартака». Железнодорожники с 36 баллами на данный момент — шестые.

В следующем туре ЦСКА 30 апреля примет «Спартак», а «Локомотив» днем ранее сыграет дома с «Рубином».





