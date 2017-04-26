ЦСКА отправил четыре безответных мяча в ворота «Локомотива»
ЦСКА дома крупно обыграл «Локомотив» (4:0) в 25-м туре чемпионата России.
У хозяев поля отличились Алан Дзагоев (11-я минута), Витиньо (39-я), Александр Головин (45-я) и Бибрас Натхо (52-я).
Отметим, что Дзагоев вскоре после того, как забил мяч, покинул поле из-за повреждения.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Армейцы набрали 50 очков и вернулись на второе место, на семь баллов отставая от «Спартака». Железнодорожники с 36 баллами на данный момент — шестые.
В следующем туре ЦСКА 30 апреля примет «Спартак», а «Локомотив» днем ранее сыграет дома с «Рубином».
Матч
Голы
Дзагоев 11 (1:0). Витиньо 39 (2:0). Головин 45 (3:0). Натхо 52 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Тошич, 81), Березуцкий А., Игнашевич, Васин, Дзагоев (Набабкин, 17), Натхо, Головин, Вернблум, Ионов, Витиньо (Чалов, 64)
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Янбаев, Кверквелия, Денисов И., Фернандеш, Тарасов (Баринов, 46), Миранчук А. (Игнатьев, 68), Ари, Майкон (Фарфан, 46)
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
26 апреля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция