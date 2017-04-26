Виталий «v1lat» Волочай: Я боюсь, что это может стать последним «мажором» в СНГ

Комментатор студии RuHub Виталий «v1lat» Волочай в интервью CyberSport.ru рассказал о месте проведения The Kiev Major.



«Оно нормальное. В том-то и дело: это нормальное место проведения. Но это как провести матч ЧМ по футболу на стадионе, где просто есть трава и трибуны. Но блин, мы же [не этого] хотели в СНГ, когда запустился этот хэштег на минском Starladder — #cismajor, когда всего начали хайпить. И ведь было на фоне чего хайпить, это был стадион, на который люди приходили в 7 утра за два часа до матчей, где была невероятная публика, где за EG и The Alliance болели так, что просто забей. Это был невероятный ивент! И вот этого хотелось.



У нас есть Минск, у нас есть стадионы в Москве, у нас есть арены в Киеве, которые сейчас заняты под Евровидение и ЧМ по хоккею, но мы почему-то получаем наш мажор на Украину во дворце, который был построен 45 лет назад. И объективно он старый, он не тянет на то, чтобы провести первый настоящий супермассовый мажор в СНГ. Да, там будет атмосферно: это концертный холл, там будет хорошая акустика, там будет более-менее красивая сцена, такая же как в Бостоне. Арены и сцены в Бостоне и в Киеве примерно похожи, по размерам они одинаковы. Но не будет размаха.



Сегодня вечером мы выложим видео: Faker две недели назад сходил на Starladder по CS:GO, он посидел на разных местах — и там просто физически места неудобные! Мало места для ног и т.д. Это концертный дворец, который рассчитан на концерты Григория Лепса и группы На-На, а не на «мажор».



Очень хочется, чтобы не было стыдно. Я уже вчера встречался с гостями из Франции, фанатами простыми. Они читали мой блог и спросили: «Там действительно так плохо?». Мы им показали фотографии, они такие: «Ну, я с мамой на балет ходил в такую же арену». То есть мы перетерпим, все хорошо. Там будет атмосферно, люди будут болеть – это факт. Но хотелось просто круче, хотелось стадиона, хотелось ВТБ Арену, хотелось минскую арену, хотелось киевский Дворец Спорта. Вот этого хотелось. Как бы турнир не прошел, поверьте, в конце у всех будет чувство недосказанности: чего-то не хватило. Это самое страшное, и на этом фоне я боюсь и переживаю. И именно это есть причина всех постов, блогов. Я боюсь, что это может стать последним «мажором» в СНГ. А это трагедия будет».



Местом проведения плей-офф The Kiev Major станет Национальный дворец искусств «Украина».

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