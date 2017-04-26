Гол Мбенга принес «Тереку» победу над «Рубином»
«Рубин» дома уступил «Тереку» (0:1) в 25-м туре чемпионата России.
Единственный мяч на 44-й минуте забил нападающий гостей Аблай Мбенг.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.
Казанцы с 29 очками занимают на данный момент 11-е место, грозненцы с 36 баллами поднялись на шестую строчку.
В следующем туре «Рубин» 29 апреля сыграет на выезде с «Локомотивом», а «Терек» в тот же день примет «Урал».
Матч
Голы
Мбенг 44 (0:1).
Состав
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кузьмин, Санчес, Самбрано, Цакташ, Сонг (Мвила, 38), Лестьенн (Рочина, 68), Жонатас, Канунников, Жемалетдинов (Ткачук, 78)
Терек: Городов, Анхель, Родолфо, Семёнов, Плиев, Мохаммади, Пирис, Кузяев, Мбенг (Балай, 79), Лебеденко (Иванов, 81), Митришев (Торже, 69)
Предупреждения:
Цакташ, 30; Самбрано, 75; Мвила, 76; Санчес, 83 - Кузяев, 15; Плиев, 24
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
26 апреля 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция