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Хачанов обыграл Куэваса во втором круге турнира в Барселоне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов взял верх над уругвайцем Пабло Куэвасом во втором круге турнира в Барселоне.

Счет встречи, продолжавшейся 1 час 54 минуты, - 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).

Хачанов реализовал два брейк-пойнта из шести, два раза подал навылет и не совершил ни одной двойной ошибки. У его соперника один эйс и три двойные ошибки.

В следующем раунде Хачанов встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном.

Матч

Хачанов К. (Россия) - Куэвас П. (Уругвай) - 7:6, 7:6

Место и дата

26 апреля 18:15, , Онлайн-трансляция



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