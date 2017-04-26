Хачанов обыграл Куэваса во втором круге турнира в Барселоне
Российский теннисист Карен Хачанов взял верх над уругвайцем Пабло Куэвасом во втором круге турнира в Барселоне.
Счет встречи, продолжавшейся 1 час 54 минуты, - 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).
Хачанов реализовал два брейк-пойнта из шести, два раза подал навылет и не совершил ни одной двойной ошибки. У его соперника один эйс и три двойные ошибки.
В следующем раунде Хачанов встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном.
Матч
Хачанов К. (Россия) - Куэвас П. (Уругвай) - 7:6, 7:6
Место и дата
26 апреля 18:15, , Онлайн-трансляция
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