Президент «Оренбурга»: Что тут говорить о судействе - «Зенит» выиграл, значит, был сильнее
Президент «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал игру команды против «Зенита» (0:1) в матче 25-го тура РФПЛ.
- Качеством игры доволен, результатом нет. Я поблагодарил ребят за самоотверженность, претензий к ребятам нет. Чуть-чуть не повезло нам. Что касается судейства, то по эпизоду c пенальти не могу сказать – 50 на 50, специалисты разберутся. А так были некоторые мелкие ошибки: аут был наш, но показывают не в нашу пользу. То же самое и с угловыми, но это мелкие нюансы. Но что тут говорить о судействе - «Зенит» выиграл, значит, был сильнее, хотя и у нас были моменты, - рассказал Столыпин «Р-Спорт».
После этого матча петербуржцы набрали 49 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице РФПЛ. Оренбуржцы с 22 очками занимают 13-е место.
Следующую встречу «Зенит» проведет 1 мая на выезде против «Томи». «Оренбург» в этот же день в Самаре встретится с «Крыльями Советов».
Матч
Голы
Жулиано 17 (0:1 - пен.).
Состав
Оренбург: Руденко, Полуяхтов, Малых, Ойеволе (Андреев, 46), Попович (Воробьёв, 75), Парняков, Драгун, Сиваков, Георгиев, Григорьев, Дюриш (Лобжанидзе, 57)
Зенит: Лунев, Нету, Иванович, Смольников, Цаллагов, Жулиано, Жирков, Данни (Кержаков, 87), Шатов, Хави Гарсия, Джорджевич (Молло, 75)
Предупреждения:
нет - Нету, 43; Шатов, 60; Смольников, 66; Цаллагов, 81; Хави Гарсия, 90
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
26 апреля 17:00, Газовик, Текстовая трансляция