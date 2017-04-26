Президент «Оренбурга»: Что тут говорить о судействе - «Зенит» выиграл, значит, был сильнее

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал игру команды против «Зенита» (0:1) в матче 25-го тура РФПЛ.

- Качеством игры доволен, результатом нет. Я поблагодарил ребят за самоотверженность, претензий к ребятам нет. Чуть-чуть не повезло нам. Что касается судейства, то по эпизоду c пенальти не могу сказать – 50 на 50, специалисты разберутся. А так были некоторые мелкие ошибки: аут был наш, но показывают не в нашу пользу. То же самое и с угловыми, но это мелкие нюансы. Но что тут говорить о судействе - «Зенит» выиграл, значит, был сильнее, хотя и у нас были моменты, - рассказал Столыпин «Р-Спорт».

После этого матча петербуржцы набрали 49 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице РФПЛ. Оренбуржцы с 22 очками занимают 13-е место.

Следующую встречу «Зенит» проведет 1 мая на выезде против «Томи». «Оренбург» в этот же день в Самаре встретится с «Крыльями Советов».